Москва16 апр Вести.Угроза третьей мировой войны сейчас велика как никогда, так как две уже произошедшие мировые войны не стали для человечества "прививкой" от новой глобальной катастрофы. Об заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на общей дискуссии 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Стамбуле.

Она отметила, что заседание проходит в крайне тревожное для мира время.

Она подчеркнула, что в мире до сих пор не удалось выстроить по-настоящему коллективную, универсальную и неделимую систему безопасности. По словам Матвиенко, Устав ООН и международное право могут работать на сто процентов только в том случае, если опираются на принципы равенства и ответственности всех государств.

При этом, как отметила спикер Совфеда, после окончания холодной войны группа североатлантических стран сделала ставку на гегемонию, на свою экономическую и военную мощь, навязывая миру собственные интересы и, как сказала Матвиенко, весьма специфические ценности.

Она также заявила, что изначально инструменты глобализации задумывались как механизм, который должен служить всему человечеству, однако на практике сейчас они, по ее оценке, работают преимущественно в интересах одного полюса. Матвиенко добавила, что именно поэтому эта проблема стала одной из двух ключевых тем нынешней ассамблеи.

Ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии, что третья мировая война уже фактически началась, но сейчас она ведется в гибридном формате.