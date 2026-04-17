Москва17 апр Вести.Члены российской делегации на Межпарламентском союзе в Турции продвигали инициативы президента России Владимира Путина во многих вопросах. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам.

Так, представители российской стороны продвигали инициативу Путина от 2024 года об архитектуре евразийской безопасности. Как подчеркнула Матвиенко, сегодняшние события показывают актуальность инициативы.

Также делегация РФ продвигала идею концепции коллективной безопасности в Персидском заливе. Матвиенко выразила предположение, что страны региона должны включиться в эту работу. Также в процесс могут быть привлечены те, кто "за международное право, анализ первопричины и их ликвидации и те, кто нацелен на достижение долгосрочного мира в этом регионе".

16 апреля в ходе общей дискуссии 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Стамбуле Матвиенко заявила, что угроза третьей мировой войны сейчас велика как никогда.