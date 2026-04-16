Матвиенко после встречи с Эрдоганом назвала его мудрым и волевым лидером

Москва16 апр Вести.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом охарактеризовала его как волевого политика.

Она отметила, что встреча произвела на нее сильное впечатление.

Мудрый, волевой, влиятельный, твердо отстаивающий суверенитет своей страны, не позволивший втянуть в страну региональные конфликты человек сказала Матвиенко журналистам

Она добавила, что беседа с турецким президентом стала для сторон возможностью "сверить часы".

Председатель Совфеда указала на то, что в нынешних условиях турбулентного мира на российско-турецкие отношения не влияет политическая конъюнктура. Она подчеркнула, что даже в сложной международной обстановке взаимодействие между Россией и Турцией продолжает успешно развиваться.

Матвиенко также сообщила, что Эрдоган снова выступил с инициативой организовать в Стамбуле переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

Спикер Совфеда находится в Турции во главе российской делегации парламентариев для участия в мероприятиях 152-й ассамблеи Межпарламентского союза.