Российская делегация с честью защитила интересы страны на ассамблее в Стамбуле Толстой: делегация РФ с честью защитила интересы страны на ассамблее в Стамбуле

Москва25 апр Вести.Российская делегация с честью защитила интересы страны на Ассамблее Межпарламентского союза в Стамбуле. Об этом информационной службе "Вести" заявил участник делегации, вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой.

Парламентарий сообщил, что в ходе мероприятия российской стороне удалось встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, председателями парламентов Казахстана, Азербайджана, а также с партнерами из Персидского залива.

Тема, которая сегодня всех волнует, – это Иран, Ормузский пролив, Ближний Восток, Ливан, поведение Израиля, Соединенных Штатов и позиция России в этой связи. И, конечно, разговор был очень полезен… Вот эта межпарламентская дипломатия – это такой менее формализованный, чем официальная дипломатия, канал общения. И по нему часто какие-то сигналы проходят эффективнее даже, чем через послов, через ноты и так далее. Вот. Поэтому я считаю, что мы с честью защитили интересы нашей страны на этой площадке и будем и дальше это делать сказал Толстой

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что члены российской делегации на Межпарламентском союзе в Турции продвигали инициативы президента России Владимира Путина во многих вопросах.