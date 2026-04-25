Толстой заявил, что тема Украины ушла на третий план на ассамблее в Стамбуле Депутат Толстой: пыл западников по спекуляциям на тему Украины пропал

Москва25 апр Вести.Обсуждение проблемы вокруг Украины ушло на третий план на 152-й ассамблее Межпарламентского союза в Стамбуле. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил член российской делегации, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой.

По его словам, сегодня всех больше волнует ближневосточный конфликт и ситуация с Ормузским проливом.

Сейчас уже вот эта вся тема с обвинениями России и с криками "Украина, Украина", она уже ушла на третий план, и никто, так сказать, этим не спекулирует, даже сами западники, уже как-то у них пыл пропал на эту тему рассказал Толстой

152-ая ассамблея Межпарламентского союза в Стамбуле проходила с 15 по 17 апреля, в ней приняли участие российские сенаторы и депутаты Госдумы во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Она отметила, что члены российской делегации продвигали инициативы президента РФ Владимира Путина во многих вопросах.