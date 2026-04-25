Москва25 апрВести.Обсуждение проблемы вокруг Украины ушло на третий план на 152-й ассамблее Межпарламентского союза в Стамбуле. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил член российской делегации, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой.
По его словам, сегодня всех больше волнует ближневосточный конфликт и ситуация с Ормузским проливом.
Сейчас уже вот эта вся тема с обвинениями России и с криками "Украина, Украина", она уже ушла на третий план, и никто, так сказать, этим не спекулирует, даже сами западники, уже как-то у них пыл пропал на эту темурассказал Толстой
152-ая ассамблея Межпарламентского союза в Стамбуле проходила с 15 по 17 апреля, в ней приняли участие российские сенаторы и депутаты Госдумы во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Она отметила, что члены российской делегации продвигали инициативы президента РФ Владимира Путина во многих вопросах.