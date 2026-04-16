Косачев рассказал о "проделках" Запада в резолюции МПС по Ближнему Востоку

Москва16 апр Вести.Проект резолюции 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) по Ближнему Востоку содержит несколько "огрехов и проделок" западников, из-за которых Россия может не поддержать его. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.

152-я Ассамблея МПС проходит в Стамбуле. Речь идет о компромиссном проекте резолюции о необходимости мирного переговорного урегулирования любых конфликтов.

Мы видим там несколько огрехов. В частности, выражается прямая поддержка деятельности Международного уголовного суда - такая западная проделка. Понятно, что если сохранится эта позиция, мы не сможем резолюцию поддержать. Но мы надеемся, что мы подобного рода огрехи и проделки западников сможем вычистить, и тогда этот компромиссный вариант станет, если хотите, согласительным для всей Ассамблеи сказал Косачев

Также зампред СФ рассказал о других предлагаемых на Ассамблее МПС резолюциях по Ближнему Востоку.