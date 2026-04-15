Москва15 апрВести.Россия на предстоящей Ассамблее Межпарламентского союза (МПС) будет противостоять попыткам возложить на Иран всю ответственность за происходящее на Ближнем Востоке. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.
152-я Ассамблея МПС начнет свою работу 15 апреля в Стамбуле.
Понятно, что в первую очередь будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке вокруг Ирана, потому что она затрагивает все без исключения государства мира. Но я подозреваю, что обсуждение в режиме чрезвычайного пункта повестки дня либо не состоится в принципе, настолько расходятся позиции сторон, либо пройдет в режиме, который навяжет в очередной раз Ассамблее коллективный Запад. Это будет попыткой возложить всю ответственность за происходящее исключительно на Иран, и это будет столь же несправедливо, как и все предыдущие попытки протащить такую позицию через Совет Безопасности ООН. Мы совершенно точно такого рода дискуссию поддерживать по определению не сможемподчеркнул Косачев
Также он отметил: каждая Ассамблея МПС становится полем битвы между мировым большинством и агрессивной, настроенной на конфронтацию группой прозападного меньшинства в этой организации.