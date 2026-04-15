РФ не поддержит попыток обвинить в конфликте на Ближнем Востоке один лишь Иран Косачев: РФ не поддержит попытку сделать Иран единственным виновником войны

Москва15 апр Вести.Россия на предстоящей Ассамблее Межпарламентского союза (МПС) будет противостоять попыткам возложить на Иран всю ответственность за происходящее на Ближнем Востоке. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.

152-я Ассамблея МПС начнет свою работу 15 апреля в Стамбуле.

Понятно, что в первую очередь будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке вокруг Ирана, потому что она затрагивает все без исключения государства мира. Но я подозреваю, что обсуждение в режиме чрезвычайного пункта повестки дня либо не состоится в принципе, настолько расходятся позиции сторон, либо пройдет в режиме, который навяжет в очередной раз Ассамблее коллективный Запад. Это будет попыткой возложить всю ответственность за происходящее исключительно на Иран, и это будет столь же несправедливо, как и все предыдущие попытки протащить такую позицию через Совет Безопасности ООН. Мы совершенно точно такого рода дискуссию поддерживать по определению не сможем подчеркнул Косачев

Также он отметил: каждая Ассамблея МПС становится полем битвы между мировым большинством и агрессивной, настроенной на конфронтацию группой прозападного меньшинства в этой организации.