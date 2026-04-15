Косачев раскрыл тактику Запада перед Ассамблеей МПС в Стамбуле Зампред Совфеда Косачев обвинил Запад в манипуляциях в Межпарламентском союзе

Москва15 апр Вести.Страны Запада в Межпарламентском союзе (МПС) пытаются решать мировые проблемы в режиме чрезвычайных дебатов, у участников которых нет времени даже на анализ того, что предлагается. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Свой комментарий он дал в преддверии 152-й Ассамблеи МПС, которая начнет свою работу 15 апреля в Стамбуле.

Западники - иногда напрямую, иногда через своих единомышленников в других группах - раз за разом вкидывают в режиме чрезвычайных дебатов обсуждение некой проблемы, а не ситуации, когда времени на то, чтобы серьезно подойти к этой проблеме, даже проанализировать то, что предлагается, ни у кого нет, кроме авторов этих инициатив. Они ее готовят загодя пояснил Косачев

Сейчас, по его словам, происходит то же самое при участии группы стран - в частности, Катара, Франции, Австралии и Бразилии.

Мы уже видим, куда пошло движение. Они сейчас опять пытаются в режиме чрезвычайных дебатов предложить некую такую общепроблематичную резолюцию о необходимости срочного парламентского ответа на конфликтные ситуации в мире отметил Косачев

Зампред Совета Федерации также отметил: Россия может не поддержать политическую резолюцию МПС, в которую Украина "напихивает большое количество антироссийских поправок".