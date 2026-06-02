Косачев: Сербия не за столом переговоров, а в меню ЕС и США Косачев: Сербия в меню Евросоюза и США, а не за столом переговоров

Москва2 июн Вести.В вопросе экспансии на восток США и Европейский союз действуют единой командой, а Сербия находится не за столом переговоров, а в меню. Такое мнение информационной службе "Вести" высказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

По словам сенатора, общая политика Евросоюза и США направлена на разобщение народов РФ и Сербии.

Вне всякого сомнения, это общая политика Евросоюза и Вашингтона, и политика НАТО, в которой находятся и те и другие. Политика по освоению европейского, евроатлантического пространства, далее везде. И чем меньше государств, с их точки зрения, будут находиться в нормальных и тем более в союзнических отношениях, тем больше будет шансов на реализацию их концепции глобалистики и сохранения однополярного мироустройства. И в этом смысле, несмотря ни на какие противоречия между США и Евросоюзом по другим вопросам, в этой части, в части экспансии Запада на восток, я уверен, единство сохраняется в полном объеме, и Сербия здесь, увы, в меню, а не за столом переговоров сказал Косачев

Ранее глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич заявил, что под давлением Евросоюза некоторые политики Сербии усиливают свою антироссийскую риторику, однако их мало кто слушает во властных кругах.