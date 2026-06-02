Косачев рассказал о внутриполитической ситуации в Сербии Косачев: Сербия хочет вступить в ЕС и сохранить дружбу с Россией

Москва2 июн Вести.Ситуация в Сербии, которая хочет и сохранить дружбу с Россией, и вступить в Евросоюз, осложняется постоянными уличными протестами. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константин Косачев.

Он добавил, что позиция ЕС исключает возможность вступления в союз при сохранении хороших отношений с Россией.

Ситуация, внутриполитическая ситуация в Сербии достаточно нестабильная. Мы видим, как волна за волной идут уличные протесты. … Так или иначе, жесткая внутриполитическая борьба по целому ряду вопросов, часть из них сугубо внутренние, но часть внешняя. И это, разумеется, перспективы вступления в Европейский союз с одной стороны и перспективы дальнейшего сохранения нормальных дружественных отношений с нашей страной, с Россией, с другой. Это позиции, с учетом нынешних подходов Евросоюза к России, взаимоисключающие, прямо противоположные. И Евросоюз не скрывает, не прячет своего намерения Сербию от России оторвать заявил Косачев

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич отверг возможность введения виз для россиян. Ранее чиновники в Белграде отмечали, что часть политиков под давлением ЕС усилила антироссийскую риторику.