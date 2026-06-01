Москва1 июнВести.Сербия не будет вводить визы для россиян, заявил президент страны Александр Вучич в эфире телеканала TV Prva.
Такое решение не будет принято. Даже если кто-то примет, оно будет сразу отозваносказал Вучич
Ранее глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич констатировал, что под давлением Евросоюза часть политиков республики усилила риторику, направленную против России. Депутат объяснил их поведение желанием выслужиться перед Брюсселем.