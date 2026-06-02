Косачев отметил искусство политического маневра Вучича в визовом вопросе Косачев: в вопросе о визах Вучич проявил искусство политического маневра

Москва2 июн Вести.Сербский президент Александр Вучич в очередной раз продемонстрировал искусство политического маневра. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константин Косачев.

Косачев прокомментировал ситуацию вокруг визовой политики Сербии. Ранее МИД Сербии заявил о намерении до конца года синхронизировать визовую и миграционную политику с политикой Евросоюза (ЕС).

Российский сенатор напомнил, что в контексте этого о возможном упразднении безвизового режима с Россией заявил оппозиционный депутат Драган Станович. В ответ на это Вучич подчеркнул, что речи о введении виз для россиян не идет.

Я не понимаю, как Сербия предполагает одновременно синхронизировать свою визовую политику с Евросоюзом и сохранить безвизовый режим с Россией. Но это, что называется, искусство политического маневра, которым господин Вучич ранее неоднократно отличался отметил Косачев

Он также пожелал ему и руководству Сербии сохранить в дальнейшем последовательность, стойкость и уверенность в собственной правоте.