Москва2 июнВести.Евросоюз шантажирует Сербию отменой безвизового режима, благодаря которому многие сербы имеют возможность заработать. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константин Косачев.
Сейчас существует безвизовый режим между Сербией и Европейским союзом. А это для многих сербов очень важный момент. Это не туризм, это источник доходов, возможности заработать. Так вот Евросоюз угрожает ликвидировать безвизовый режим ЕС-Сербия, если не будет ликвидирован безвизовый режим Сербия-Россиярассказал Косачев
Ранее сенатор заявил, что Брюссель использует поставки нефти из РФ в Сербию для давления на Белград. Косачев объяснил, что это возможно, поскольку транзит углеводородов идет через недружественные России страны.