Москва2 июн Вести.Евросоюз шантажирует Сербию отменой безвизового режима, благодаря которому многие сербы имеют возможность заработать. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константин Косачев.

Сейчас существует безвизовый режим между Сербией и Европейским союзом. А это для многих сербов очень важный момент. Это не туризм, это источник доходов, возможности заработать. Так вот Евросоюз угрожает ликвидировать безвизовый режим ЕС-Сербия, если не будет ликвидирован безвизовый режим Сербия-Россия