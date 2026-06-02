Москва2 июнВести.Евросоюз может потребовать от Сербии жесточайших антироссийских санкций. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
Он ответил на вопрос, что Брюссель может потребовать от Белграда в дополнение к отмене безвизового режима с РФ.
Главное - это синхронизировать свою внешнюю политику с внешней политикой Евросоюза. Это те самые жесткие антироссийские санкции по всем направлениям. Отказ от торговли, отказ от закупки в России энергоносителей. Это основная статья российского экспортапредположил Косачев
Кроме того, по словам парламентария, ЕС может потребовать ликвидации тех российских представительств в Сербии, которые выходят за рамки дипломатических отношений. Так, решение может коснуться Центра по содействию ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе Ниш.
Ранее руководитель комитета национального парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич сообщил, что в парламенте Сербии обсуждают возможность аннулирования безвизового режима с Россией. Рост антироссийской риторики среди отдельных представителей власти связан с усиливающимся давлением со стороны Европейского союза.