Косачев: ЕС может потребовать самых жестких антироссийских санкций от Сербии

Москва2 июн Вести.Евросоюз может потребовать от Сербии жесточайших антироссийских санкций. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Он ответил на вопрос, что Брюссель может потребовать от Белграда в дополнение к отмене безвизового режима с РФ.

Главное - это синхронизировать свою внешнюю политику с внешней политикой Евросоюза. Это те самые жесткие антироссийские санкции по всем направлениям. Отказ от торговли, отказ от закупки в России энергоносителей. Это основная статья российского экспорта предположил Косачев

Кроме того, по словам парламентария, ЕС может потребовать ликвидации тех российских представительств в Сербии, которые выходят за рамки дипломатических отношений. Так, решение может коснуться Центра по содействию ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе Ниш.

Ранее руководитель комитета национального парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич сообщил, что в парламенте Сербии обсуждают возможность аннулирования безвизового режима с Россией. Рост антироссийской риторики среди отдельных представителей власти связан с усиливающимся давлением со стороны Европейского союза.