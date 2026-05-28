В Сербии рассказали о требовании Евросоюза сократить выдачу ВНЖ и ПМЖ россиянам Депутат Станоевич: ЕС потребовал от Сербии сократить выдачу ВНЖ и ПМЖ россиянам

Москва28 мая Вести.Евросоюз потребовал от властей Сербии значительно сократить выдачу российским гражданам ВНЖ и ПМЖ. На это указал председатель комитета по диаспоре и сербам в регионе Скупщины (парламента) Сербии Драган Станоевич из партии "Мы – голос из народа".

В комментарии РИА Новости он отметил, что у него есть "инсайдерская информация от источника во власти".

Никакого официального заявления, директивы, документа с этим требованием, насколько мне известно, из ЕС не поступало. Но была устная критика в адрес официального Белграда и требование значительно сократить предоставление гражданам РФ ВНЖ, ПМЖ и сербского гражданства сказал Станоевич

Он также отметил, что механизм не объясняется, а сербскому МВД "видимо, придется тщательнее искать причины для отказа по заявкам россиян". В материале со ссылкой на данные российского посольства указывается, что число проживающих в Сербии граждан РФ в 2025-2026 годах составляет около 150 тысяч человек.

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко в интервью ИС "Вести" рассказал, что основное направление давления ЕС на Сербию – желание разорвать контакты страны с Россией. При этом он добавил, что сейчас активизировалась та же повестка по отношению к Китаю. Однако, как заметил Боцан-Харченко, "это вне всякой реальности". По его словам, свернуть связи как с РФ, так и с КНР невозможно.