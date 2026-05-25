Москва25 мая Вести.Большинство сербов против разрыва отношений с РФ, а те, кто поддерживают русофобию Евросоюза (ЕС) — социально незрелая молодежь. Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии ИС "Вести", а также объяснил, чем условия Брюсселя привлекают молодое поколение.

Он напомнил о заявлении сербского президента Александра Вучича о досрочной отставке с занимаемой должности.

Значительная часть сербов выступает категорически против разрыва отношений с нашей страной и признания Косова. Они рассматривают Косово как часть Сербии так же, как и мы… Протестов много, но за ними стоят студенты и молодежь. Это люди, которые, как правило, всегда социально незрелые, которых легко подкупить, легко обмануть, посулив им определенные преимущества. А преимуществом сейчас является возможность работать за рубежом. Пока Евросоюз не разрешает сербам выезд сказал Кнутов

Таким образом, по его мнению, ЕС давит на молодежь, а она, в свою очередь, оказывает давление на Вучича. Эта ситуация также влияет на желание сербского лидера оставить пост, полагает эксперт.