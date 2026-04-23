Москва23 апрВести.Москва фиксирует требования Европейского союза, призванные спровоцировать противостояние Сербии с Россией. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он напомнил, что Брюссель требует от Белграда выбрать между европейской интеграцией и дружественными и прагматичными отношениями с Россией.
Мы видим требования, которые направлены на антагонизацию той же самой Сербии с Россиейсказал Песков
Пресс-секретарь президента добавил, что больше всего неправы те, кто выдвигает подобные ультиматумы. Песков почеркнул, что каждая страна может гармонично развивать отношения с другими государствами и на всех направлениях.
Ранее главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко высказал мнение, что ЕС усилит давление на Сербию и президента страны Александра Вучича после победы оппозиционной партии на парламентских выборах в Венгрии.