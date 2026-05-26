Москва26 мая Вести.Евросоюз оказывает огромное давление на Сербию, однако президент республики оказывает сильное противодействие, заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко в интервью ИС "Вести".

Давление Евросоюза огромное. Об этом [президент Сербии Александр] Вучич не говорит каждодневно. Как говорится, нет смысла проливать слезы, но он противодействует. Пример тому самый яркий и убедительный – это решительный отказ Сербии присоединяться к любым видам, к любым пакетам, к любым объемам санкций в отношении Российской Федерации отметил дипломат

Он также подчеркнул, что Евросоюз усилил давление на Сербию с целью разорвать ее связи не только с Россией, но и с Китаем.