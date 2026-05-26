Посол РФ Боцан-Харченко: протестов в Сербии с приближением выборов будет больше

Москва26 мая Вести.В преддверии парламентских и возможных президентских выборов, на фоне заявлений действующего главы государства Александра Вучича, протестное движение в Сербии будет нарастать, заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко в интервью ИС "Вести".

Накануне в Белграде прошла акция "Студенты побеждают", в которой приняли участие несколько десятков тысяч человек. Митинг был приурочен к годовщине трагедии в Нови-Саде, однако перерос в массовые беспорядки.

Кроме каких-то организационных обстоятельств, что в основном участвуют студенты. Сейчас такая наступает каникулярная пора и так далее. Существует, конечно, политический мотив как основной. Это приближение выборов, парламентских в первую очередь, скорее всего, затем и президентских. И по мере приближения этих выборов мы будем ожидать дальнейшей активизации протестного движения считает дипломат

Президент Сербии Александр Вучич, находясь с визитом в Китае, сделал заявление о возможной досрочной отставке с занимаемой должности. Второй президентский срок политика завершается весной 2027 года.