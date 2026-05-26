После Вучича пост президента Сербии может потерять значимость Боцан-Харченко: должность президента Сербии может утратить практическое значение

Москва26 мая Вести.С уходом с поста президента Александра Вучича сам статус главы республики может потерять практическое значение. Такое мнение ИС "Вести" озвучил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Мне трудно найти какого-то политика из предшествующего этапа развития страны, который сопоставим с Александром Вучичем. Действительно это целеустремленный человек, который хочет поднять Сербию на новый уровень. Поэтому главное, что, перемещаясь в кресло премьера, возглавляя правительство, центр решений, выработки стратегической линии, тактической и конкретных мер по текущей политике, естественно, переместится в здание правительства сказал дипломат

По его версии, Вучич после ухода с поста главы государства может возглавить правительство Сербии.

А президентская функция, скорее, утратит то конкретное практическое значение в смысле поддержания властной вертикали, как это имеет место сейчас. Наверное, больше будет перерез в сторону представительских и протокольных функций полагает Боцан-Харченко

При этом, добавил он, для смены властной парадигмы не придется вносить какие-либо изменения в Конституцию страны.

По конституции Сербия является парламентской республикой, но выборы президента осуществляются напрямую, то есть прямые президентские выборы. Влияние президента в этих условиях всецело зависит от человеческого фактора, той личности, которая оказалась на посту президента сказал он

В понедельник, 25 мая, президент Сербии Александр Вучич, находясь с визитом в Китае, сделал заявление о возможной досрочной отставке с занимаемой должности.