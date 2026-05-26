Москва26 маяВести.С уходом с поста президента Александра Вучича сам статус главы республики может потерять практическое значение. Такое мнение ИС "Вести" озвучил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Мне трудно найти какого-то политика из предшествующего этапа развития страны, который сопоставим с Александром Вучичем. Действительно это целеустремленный человек, который хочет поднять Сербию на новый уровень. Поэтому главное, что, перемещаясь в кресло премьера, возглавляя правительство, центр решений, выработки стратегической линии, тактической и конкретных мер по текущей политике, естественно, переместится в здание правительствасказал дипломат
По его версии, Вучич после ухода с поста главы государства может возглавить правительство Сербии.
А президентская функция, скорее, утратит то конкретное практическое значение в смысле поддержания властной вертикали, как это имеет место сейчас. Наверное, больше будет перерез в сторону представительских и протокольных функцийполагает Боцан-Харченко
При этом, добавил он, для смены властной парадигмы не придется вносить какие-либо изменения в Конституцию страны.
По конституции Сербия является парламентской республикой, но выборы президента осуществляются напрямую, то есть прямые президентские выборы. Влияние президента в этих условиях всецело зависит от человеческого фактора, той личности, которая оказалась на посту президентасказал он
В понедельник, 25 мая, президент Сербии Александр Вучич, находясь с визитом в Китае, сделал заявление о возможной досрочной отставке с занимаемой должности.