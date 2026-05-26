Вучич: вступление в Сербии в ЕС затормозилось из-за отказа от санкций против РФ

Москва26 мая Вести.Сербия не открыла ни одной главы переговоров о вступлении в Евросоюз (ЕС) из-за отказа присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом рассказал президент Сербии Александар Вучич, его слова передает ТАСС.

По его словам, никакие другие объяснения не соответствуют действительности.

И позвольте мне еще раз напомнить, Сербия за пять лет не открыла ни одной главы [переговоров о вступлении в ЕС] из-за своей внешнеполитической позиции в отношении Российской Федерации сообщил Вучич

Ранее он заявил, что что предал бы душу народа Сербии, поддержав антироссийские санкции. При этом Вучич отметил, что такое решение сделало бы его "самыми демократичным" президентом для Запада.

Между тем сербский лидер подчеркнул, что Россия еще не применила в ходе конфликта на Украине весь свой арсенал.