ЕС приостановил все выплаты Сербии, объяснив это "откатом в судебной системе" Евросоюз приостановил финансирование Сербии из-за курса в судебной сфере

Москва30 апр Вести.Все финансовые выплаты Сербии со стороны Евросоюза приостановлены из-за политики в судебной системе, заявила европейский комиссар по вопросам расширения Марта Косс в ходе конференции.

Неделю назад Косс говорила, что Белград может потерять доступ к примерно 1,5 миллиардам евро из фондов Европейского союза, если стране не удастся остановить откат от демократических принципов.

…Мы приостановили все выплаты (Сербии - ред.) по плану развития, поскольку снова наблюдается откат в судебной системе. Пока это не будет исправлено, страна не сможет получать финансовую поддержку ЕС сказала Косс, ее слова приводит РИА Новости



Днем ранее президент Сербии Александр Вучич сообщал о планах властей страны достичь к концу года соответствия всем требованиям для вступления в Евросоюз.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Москва фиксирует требования ЕС, призванные спровоцировать противостояние Сербии с Россией.