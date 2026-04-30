Москва30 апрВести.Все финансовые выплаты Сербии со стороны Евросоюза приостановлены из-за политики в судебной системе, заявила европейский комиссар по вопросам расширения Марта Косс в ходе конференции.
Неделю назад Косс говорила, что Белград может потерять доступ к примерно 1,5 миллиардам евро из фондов Европейского союза, если стране не удастся остановить откат от демократических принципов.
…Мы приостановили все выплаты (Сербии - ред.) по плану развития, поскольку снова наблюдается откат в судебной системе. Пока это не будет исправлено, страна не сможет получать финансовую поддержку ЕСсказала Косс, ее слова приводит РИА Новости
Днем ранее президент Сербии Александр Вучич сообщал о планах властей страны достичь к концу года соответствия всем требованиям для вступления в Евросоюз.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Москва фиксирует требования ЕС, призванные спровоцировать противостояние Сербии с Россией.