Вучич: Сербия к концу года хочет соответствовать требованиям для вступления в ЕС

Власти Сербии хотят к концу года соответствовать требованиям по вхождению в ЕС Вучич: Сербия к концу года хочет соответствовать требованиям для вступления в ЕС

Москва29 апр Вести.Сербия намерена к концу нынешнего года достичь соответствия всем требованиям для вступления в Евросоюз, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Он сообщил в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), что обсуждал на встрече с еврокомиссаром по вопросам безопасности и миграции Магнусом Бруннером​​​ европейский путь Сербии.

По словам Вучича, членство в ЕС является одним из важнейших внешнеполитических приоритетов страны.

…Наша цель - до конца 2026 года отвечать всем критериям для членства указал Вучич

Он добавил, что Сербия разделяет европейские ценности, согласует визовую политику и ведет ответственную политику в вопросах миграций.

Остаемся крепко приверженными сотрудничеству с ЕС в сфере внешней политики и политики безопасности добавил Вучич

Он отметил, что Сербия при этом стремится в максимальной степени обеспечить свои жизненные национальные интересы.

Ранее сербский лидер говорил, что страна заинтересована во вступлении в ЕС даже на условиях ограниченного членства без права вето.