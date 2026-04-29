Москва29 апрВести.Сербия намерена к концу нынешнего года достичь соответствия всем требованиям для вступления в Евросоюз, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
Он сообщил в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), что обсуждал на встрече с еврокомиссаром по вопросам безопасности и миграции Магнусом Бруннером европейский путь Сербии.
По словам Вучича, членство в ЕС является одним из важнейших внешнеполитических приоритетов страны.
…Наша цель - до конца 2026 года отвечать всем критериям для членствауказал Вучич
Он добавил, что Сербия разделяет европейские ценности, согласует визовую политику и ведет ответственную политику в вопросах миграций.
Остаемся крепко приверженными сотрудничеству с ЕС в сфере внешней политики и политики безопасностидобавил Вучич
Он отметил, что Сербия при этом стремится в максимальной степени обеспечить свои жизненные национальные интересы.
Ранее сербский лидер говорил, что страна заинтересована во вступлении в ЕС даже на условиях ограниченного членства без права вето.