Москва6 маяВести.Президент Сербии Александр Вучич передал российскому лидеру Владимиру Путину письмо с поздравлением с Днем Победы. Об этом он рассказал в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ и признанной экстремистской).
Вучич сообщил, что передал послание через посла РФ в Сербии Александра Боцан-Харченко, которого принял в Белграде в среду.
Послу я передал письмо для президента РФ Владимира Путина, которого поздравил с Днем Победы, одним из самых светлых праздников в истории человечества, с посланием, что 9 мая остается вечным символом непокорности и героизма наших народовсказал Вучич
По его словам, сохранение памяти о жертвах, отдавших жизнь за справедливость и правду, необходимо и обязательно. Президент также подчеркнул, что Сербия не допустит попыток переписывать историю.
Ранее в Грузии отметили, что Европа бы не смогла бы существовать без Победы над фашизмом.