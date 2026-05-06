Вучич в преддверии 9 Мая передал послу РФ письмо с поздравлениями для Путина

Вучич передал Путину письмо с поздравлениями по случаю Дня Победы Вучич в преддверии 9 Мая передал послу РФ письмо с поздравлениями для Путина

Москва6 мая Вести.Президент Сербии Александр Вучич передал российскому лидеру Владимиру Путину письмо с поздравлением с Днем Победы. Об этом он рассказал в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ и признанной экстремистской).

Вучич сообщил, что передал послание через посла РФ в Сербии Александра Боцан-Харченко, которого принял в Белграде в среду.

Послу я передал письмо для президента РФ Владимира Путина, которого поздравил с Днем Победы, одним из самых светлых праздников в истории человечества, с посланием, что 9 мая остается вечным символом непокорности и героизма наших народов сказал Вучич

По его словам, сохранение памяти о жертвах, отдавших жизнь за справедливость и правду, необходимо и обязательно. Президент также подчеркнул, что Сербия не допустит попыток переписывать историю.

Ранее в Грузии отметили, что Европа бы не смогла бы существовать без Победы над фашизмом.