Путин провел встречу с представителями Боснии и Герцеговины в Кремле

Путин встретился с представителями Республики Сербской

Москва9 мая Вести.Президент России Владимир Путин провел встречу с представителями Республики Сербской (Боснии и Герцеговины). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер принял в Москве президента Республики Синишу Карана, председателя Народной скупщины Республики Сербской Ненада Стевандича, главу представительства Душко Перовича и председателя партии "Союз независимых социал-демократов" Милорада Додика.

Во время переговоров президент РФ отметил, что Москва особенно ценит участие представителей Боснии и Герцеговины в мероприятиях, посвященных 9 Мая.

Важно, что все вы единомышленники, российская сторона твердо настроена на продолжение плодотворного сотрудничества с Республикой Сербской заметил Путин

Он добавил, что между народами обеих стран уже не одно столетие продолжаются близкие связи.

Ранее Милорад Додик заявил, что считает своим долгом посещение Парада Победы в Москве 9 Мая.