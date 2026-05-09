Москва9 мая Вести.Республика Сербская выразила свою позицию относительно проведения Россией специальной военной операции. Там СВО считают абсолютно оправданной. Об этом заявил президент Республики Сербской Синиша Каран в беседе с ТАСС.

Каран впервые дал интервью российскому СМИ. В ходе беседы он указал, что Республика Сербская будет вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным о ключевых политических вопросах, наиболее важных для создания нового многополярного мира.

Конечно, отдельно мы выразим свою позицию по военной операции, которую проводит Российская Федерация и которая для нас в аспекте данных целей полностью оправдана, прежде всего в отношении защиты русского народа на Украине сказал президент Республики Сербской

Ранее бывший президент республики Милорад Додик заявил, что Республике Сербской важен интерес, который Россия проявляет к ситуации внутри суверенного государства.