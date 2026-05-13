Москва13 мая Вести.Президент России — уникальная личность, так как добивается свободы не диктатом, как это делают другие. Такое мнение выразил председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в интервью ТАСС.

По его словам, российский лидер вовремя заметил, что западные неолиберальные ценности представляют угрозу для России и ее народа, и дал на них ответ.

Президент Путин является уникальной и незаменимой для своего времени личностью. Он дает надежду не только России, но и всей цивилизации, так как показывает, что есть способы бороться за свободу иначе, не так, как это делают другие. Не диктатом и не другими методами, которые являются просто другой упаковкой фашизма подчеркнул он

Ранее Додик рассказал, что при развале Югославии НАТО отрабатывала на Балканах сценарий нападения на Россию.