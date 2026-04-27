Вучич призвал Запад к объективности в отношении России Вучич раскритиковал риторику стран Запада в отношении РФ

Москва27 апр Вести.Президент Сербии Александр Вучич подверг критике риторику стран Запада в отношении России. Об этом он рассказал в подкасте The Rest Is Politics, его слова передает ТАСС.

Сербский лидер отметил, что важно помнить о существовании разных культур и традиций.

Вы представляете себя как маяк демократии, а Россию - как маяк зла и на этом все. Это не соответствует действительности заявил он

Он также сравнил политику государств Запада в вопросах Крыма и Косово, предложив сказать украинцам то же, что и сербам. По его словам, на Западе "никогда" это не сделают.

Накануне сербский президент сообщил, что пока не принял решения, поедет ли на празднование Дня Победы в Москву 9 мая.