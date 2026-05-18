Вучич: Россия в украинском конфликте еще не применила весь свой арсенал

Москва18 мая Вести.Россия еще не применила в ходе конфликта на Украине весь свой арсенал, считает президент Сербии Александр Вучич.

Он также отметил, что те, кто рассчитывает на поражение России, ошибаются, потому что победить ее не так просто по многим причинам.

Россия еще не задействовала часть своего арсенала: ни "Булаву", ни "Искандеры", ни ядерное оружие сказал Вучич, слова которого приводит ТАСС

Россия, продолжил он, не даст победить себя в военном отношении. Президент Сербии при этом выразил надежду на то, что ситуация не будет обостряться сильнее.