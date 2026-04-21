Путин: враги России думают, как подать факт, что победа в СВО будет за ней

Москва21 апр Вести.Враги России размышляют, как оформить тот факт, что именно за ней будет победа в спецоперации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями муниципального сообщества.

Как подчеркнул российский лидер, Москва знает, чем закончится СВО на Украине, однако избежит публичных заявлений. По его словам, российская армия продолжит достигать поставленным целей.

По мнению одного из участников встречи, враги Росси тоже уже убедились в том, что она победит в конфликте.

Там просто думают, как это все оформить ответил Путин

Ранее он заявил, что Россия достигнет поставленных целей СВО благодаря сплоченности и единству народа.