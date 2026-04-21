Москва21 апрВести.Враги России размышляют, как оформить тот факт, что именно за ней будет победа в спецоперации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями муниципального сообщества.
Как подчеркнул российский лидер, Москва знает, чем закончится СВО на Украине, однако избежит публичных заявлений. По его словам, российская армия продолжит достигать поставленным целей.
По мнению одного из участников встречи, враги Росси тоже уже убедились в том, что она победит в конфликте.
Там просто думают, как это все оформитьответил Путин
Ранее он заявил, что Россия достигнет поставленных целей СВО благодаря сплоченности и единству народа.