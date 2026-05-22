Соловьёв назвал СВО одной из самых успешных операций в истории РФ

Москва22 мая Вести.Специальная военная операция – одна из самых успешных военных операций, которые когда-либо вела Россия, заявил Владимир Соловьёв, передает ИС "Вести".

Журналист отметил, что российская общественность пока не видит этого изнутри, поскольку не проходит через те тяжелейшие испытания, которые выпали на долю наших предков.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что российские военные должны сосредоточиться на окончательном разгроме противника в зоне специальной военной операции.

Позднее он заявил, что киевский режим столкнулся с постоянными провалами на фронте и сдачей позиций, положение Вооруженных сил Украины в зоне конфликта из сложного превращается в катастрофическое.