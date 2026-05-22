Соловьёв: некоторые люди в РФ не понимают, что идет война

Москва22 мая Вести.Некоторые люди в России до сих пор не понимают, что идет война, и ведут себя так, как будто ничего не происходит. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

По его словам, уровень жизни в стране рос до последнего времени, особенно в дальних регионах.

Сколько людей в стране вообще не понимают, что идет война. Ведут себя так, как будто вообще ничего не происходит. Мало этого до последнего времени уровень жизни рос сказал журналист

Соловьёв отметил, что это происходило благодаря работе оборонной промышленности, чьи темпы роста выше, чем в лучшие годы советской власти. При этом, подчеркнул он, народ не затягивает пояса, а четырнадцатилетние дети не стоят у станка.

Соловьёв также напомнил, что Азовское море вновь стало внутренним морем России. Однако, по его мнению, "утонченная аудитория", которая перебирается "из барбершопа в фалафельную", этого не замечает.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ни одна жертва РФ в ходе спецоперации не была напрасной.