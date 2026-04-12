Москва12 апр Вести.В зоне проведения специальной военной операции (СВО) почти во всех подразделениях висят иконы, и ощущается другое отношение к Библии у бойцов. О своих наблюдениях рассказал Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

По его словам, понимание святости войны на фронте приходит ежедневно и ежечасно.

Сколько я езжу, атеистов не встречал, то есть на войне становится совсем другое отношение [к религии]. И у нас в подразделениях практически всюду иконы, хоругви. И другое отношение к Библии, не такое, как на гражданке, то есть это не просто книга Священного писания, но это книга для ежедневного чтения, осознания, понимания. Очень много ребят именно на передовой покрестились… Все становится иным, и война священная, и понимание этого приходит каждый день и каждый час сказал Соловьёв

12 апреля президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении верующих с Пасхой особо отметил вклад религиозных организаций в работу по поддержке участников специальной военной операции и их семей.