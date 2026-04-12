Полковник Межевых: война в корне поменялась в сравнении с 2022 годом

Москва12 апр Вести.Специальная военная операция (СВО) в корне поменялась в сравнении с 2022 годом. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил полковник, командир 18 МСД Василий Межевых.

По его словам, на каждые новые технологии российской армии противник через месяц-два придумывает какое-то противодействие.

Война, конечно, поменялась. В корне поменялась, даже если сравнить с 2022 годом. Противодействие артиллерии намного сложнее, чем противодействие FPV … Весь коллективный Запад работает против нас. Все там умами скрипят, пытаются что-то сделать сказал полковник

Ранее Владимир Соловьёв заявил, что СВО меняет отношение бойцов к религии, атеистов на войне нет.