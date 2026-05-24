Полковник рассказал, как изменились законы войны в зоне СВО

Москва24 мая Вести.Самое безопасное место для штурмовой группы – это нахождение около противника. Об изменениях законов войны в зоне спецоперации рассказал в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" командир мотострелкового полка полковник Василий Алексеев.

Если штурмовая группа смогла дойти без потерь до позиций противника, то боевая задача уже почти полностью выполнена, отметил он.

Каждый командир уже понимает, [если] группа эта дошла до рубежа перехода в атаку, до объекта атаки, если она дошла без потерь, то это уже практически 90% успеха. Чем ближе ты к противнику, тем безопаснее. R-18 (украинский дрон – прим. ред.) не прилетает, артиллерия не работает. Все, ты вязался в бой. То есть уже законы войны переписаны рассказал Алексеев

