Раскрыты масштабы разрушений на позициях ВСУ на добропольском направлении На добропольском направлении ударами "Града" уничтожены опорные пункты ВСУ

Москва24 мая Вести.Вооруженные силы Российской Федерации с помощью ударов реактивных систем залпового огня "Град" уничтожили подземные опорные пункты ВСУ на добропольском направлении. Об этом рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников.

В беседе с aif.ru он раскрыл цели ударов российских войск, а также масштабы нанесенного ущерба.

Система "Град" нанесла удар по площадям, где находились опорные пункты противника, заглубленные в землю, залитые бетоном и представляющие из себя полноценные укрепрайоны… Все это было уничтожено уточнил Иванников

Он добавил, что внутри находились иностранные наемники, а также боевики подразделений ВСУ. Кроме того, целью стали отряды, специализирующиеся на запуске тяжелые беспилотников. Иванников заявил, что ущерб от обстрела был катастрофическим и его не смогут восполнить.

В апреле ВСУ предприняли попытку прорваться на доброполськом направлении через позиции российской армии. Сквозь сильный туман выдвинулась колонна из четырех единиц техники с 30 боевиками. Замысел противника был сорван военнослужащими 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки "Центр" ВС РФ.