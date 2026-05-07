Боец о положении ВСУ в Верхней Терсы: "Град" не оставляет шансов

Боец "Востока": осколочно-фугасные снаряды не оставляют ВСУ шансов Боец о положении ВСУ в Верхней Терсы: "Град" не оставляет шансов

Москва7 мая Вести.Российские артиллеристы при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" планомерно уничтожают укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Верхней Терсы. Об этом заявил ИС "Вести" командир боевой машины группировки войск "Восток" с позывным Турист.

Верхняя Терса расположена на перекрестке значимых для обороны ВСУ дорог. Бойцы "Востока" разбивают бетонные укрепления ВСУ осколочно-фугасными снарядами. Эти боеприпасы буквально вгрызаются в цель и разрываются спустя некоторое время. У противника просто нет шансов выжить, отметил Турист.

Это устрашение, площадь покрытия, ну и, получается, невозможность ни сбить снаряд, ни заглушить его. То бишь он всегда долетит до цели подчеркнул Турист

Одна из ключевых задач "Востока" - вытеснение противника из Верхней Терсы. На данном участке фронта отмечено снижение боеспособности подразделений ВСУ.