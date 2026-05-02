Военный о боях на восточном берегу Оскола: уничтожаем укрепления ВСУ

Боец рассказал о военных задачах, решаемых на восточном берегу Оскола Военный о боях на восточном берегу Оскола: уничтожаем укрепления ВСУ

Москва2 мая Вести.Российские штурмовые группы при поддержке танкистов взламывают глубоко эшелонированную оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на восточном берегу реки Оскол. Об этом рассказал ИС "Вести" механик-водитель группировки войск "Запад" с позывным Альбус.

Для решения этой задачи используют танки Т-80БВМ, которые ведут огонь по целям противника с закрытых огневых позиций, отметил Альбус.

Укрепления боевиков уничтожаем. [Натовскую технику] только сгоревшую видел заявил Альбус

Из-за большого количества лесопосадок танкисты группировки войск "Запад" вынуждены постоянно маневрировать, подчеркнул командир танка группировки войск "Запад" с позывным Татарин.