Москва2 маяВести.Российские штурмовые группы при поддержке танкистов взламывают глубоко эшелонированную оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на восточном берегу реки Оскол. Об этом рассказал ИС "Вести" механик-водитель группировки войск "Запад" с позывным Альбус.
Для решения этой задачи используют танки Т-80БВМ, которые ведут огонь по целям противника с закрытых огневых позиций, отметил Альбус.
Укрепления боевиков уничтожаем. [Натовскую технику] только сгоревшую виделзаявил Альбус
Из-за большого количества лесопосадок танкисты группировки войск "Запад" вынуждены постоянно маневрировать, подчеркнул командир танка группировки войск "Запад" с позывным Татарин.