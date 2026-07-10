"Суета началась": в "Востоке" рассказали, как "отработали" колонну техники ВСУ

В "Востоке" рассказали, как остановили наступающую вражескую колонну техники "Суета началась": в "Востоке" рассказали, как "отработали" колонну техники ВСУ

Москва10 июл Вести.На южно-донецком направлении подразделения ВСУ иногда пытаются контратаковать позиции ВС РФ. Российские военные уверенно сдерживают противника. Об этом заявил ИС "Вести" командир танка группировки войск "Восток" с позывным Стекло.

Противник ищет слабые места в обороне российской армии. При этом бывает, что украинские боевики задействуют колонны техники. Одно из передвижений техники было остановлено военными 60-й бригады.

Сначала первую отработали цель... Отработали, колонна встала. Суета началась, они [украинские военные] разбегаться начали. И мы уже беглыми начали по ним работать сказал Стекло

Российские войска закрепилась на стратегической высоте, расположенной на подступах к селу Лесное.