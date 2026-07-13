Москва13 июл Вести.На южно-донецком направлении линия фронта смещается на запад. Несмотря на продвижение российских войск, противник пытается прорвать линию обороны.

Об этом заявил ИС "Вести" старший наводчик группировки войск "Восток" с позывным Орел.

В течение суток отмечаются попытки проникновения малыми группами. В они основном пресекаются до прямого боестолкновения.

Группа пехоты - от 20 до 50 человек. Полным залпом противник уничтожен. Это был тыл врага. Они скапливались, как обычно. Накапливают силы и потом пытаются прорываться. Мы срываем ротации сказал Орел.

Для поражения сложных целей военные "Востока" применяют РСЗО "Ураган".