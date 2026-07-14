Москва14 июлВести.Российские войска продвигаются к западу от населенных пунктов Новоселовка и Лесное. Об этом заявил ИС "Вести" стрелок группировки войск "Восток" с позывным Гарик.
Продвижение замедляет плотная оборона противника, подчеркнул он.
Вражеская линия обороны очень серьезная. Противник серьезно готовится к каждому опорнику, в каждой лесополке. Очень большую проблему создают FPV-дроны и минно-взрывные заграждениясказал Гарик
На южно-донецком направлении продвижение военных "Востока" идет ежедневно.