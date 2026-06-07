Марочко: российские бойцы берут в охват ВСУ на северных окраинах Святогорска Марочко рассказал, что ВС РФ охватывают ВСУ в северной части Святогорска

Москва7 июн Вести.Российские военнослужащие окружают группировку боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северных окраинах Святогорска Донецкой Народной Республики (ДНР) и зачищают лесистую местность на этом направлении. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Сейчас идет зачистка лесистой местности и охват северных частей Святогорска, соответственно той группировки противника, которая находится на стратегических высотах в районе данного населенного пункта отметил военный эксперт

Ранее Марочко заявил, что российские военные смогли расширить зону контроля и приблизились к населенному пункту Пришиб под Святогорском в ДНР. Кроме того, ВС РФ успешно наступают на добропольском направлении, прорывая позиции армии киевского режима в районе населенного пункта Кучеров Яр (ДНР).