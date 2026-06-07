Российские войска выбили боевиков ВСУ из Орестополя в Днепропетровской области

Марочко: бойцы РФ выбили ВСУ из Орестополя и продвигаются в этом районе Российские войска выбили боевиков ВСУ из Орестополя в Днепропетровской области

Москва7 июн Вести.Вооруженные силы (ВС) РФ берут под контроль новые участки местности в районе села Орестополь в Днепропетровской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко агентству ТАСС.

Военный эксперт отметил, что, несмотря на попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) сохранить оборону у Орестополя, наблюдается постепенное смещение линии фронта в северном направлении.

Населенный пункт Орестополь сейчас перешел в серую зону. Наши военнослужащие уже выбили украинских боевиков с данного населенного пункта, ... берут под контроль новые участки местности в данном районе рассказал Марочко

По его словам, российские военные приступили к планомерному оказанию давления на группировку ВСУ, дислоцированную на данном участке, с направлений Новоселовки и Алексеевки.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области.

До этого стало известно, что государственные службы Украины начали покидать Марганец в Днепропетровской области из-за приближения линии фронта.