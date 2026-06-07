Москва7 июнВести.Вооруженные силы (ВС) РФ берут под контроль новые участки местности в районе села Орестополь в Днепропетровской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко агентству ТАСС.
Военный эксперт отметил, что, несмотря на попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) сохранить оборону у Орестополя, наблюдается постепенное смещение линии фронта в северном направлении.
Населенный пункт Орестополь сейчас перешел в серую зону. Наши военнослужащие уже выбили украинских боевиков с данного населенного пункта, ... берут под контроль новые участки местности в данном районерассказал Марочко
По его словам, российские военные приступили к планомерному оказанию давления на группировку ВСУ, дислоцированную на данном участке, с направлений Новоселовки и Алексеевки.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области.
До этого стало известно, что государственные службы Украины начали покидать Марганец в Днепропетровской области из-за приближения линии фронта.