Москва21 мая Вести.Государственные службы Украины начали покидать Марганец в Днепропетровской области из-за приближения линии фронта. Об этом пишут украинские СМИ.

По их данным, в город перестали приезжать инкассаторы, а вслед за госструктурами начали закрываться магазины и другие предприятия. Местные жители характеризуют ситуацию как "полный хаос".

Марганец находится в Никопольском районе Днепропетровской области. Ранее, 12 мая, региональные власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из ряда населенных пунктов, включая Марганец и Никополь.