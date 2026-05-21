В Марганце начался хаос после бегства госслужащих Украины

Москва21 мая Вести.В городе Марганец Днепропетровской области начался хаос после того, как его начали покидать чиновники киевского режима, пишут украинские СМИ.

На фоне ситуации в городе массово закрываются магазины и бизнес, а инкассаторы отказываются в него приезжать.

Власти молчат, власти ничего не собираются делать приводят украинские журналисты слова жительницы Марганца

Ранее бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что на улицах украинских городов творится хаос, недоверие к Киеву растет с каждым днем.