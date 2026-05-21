Москва21 маяВести.В городе Марганец Днепропетровской области начался хаос после того, как его начали покидать чиновники киевского режима, пишут украинские СМИ.
На фоне ситуации в городе массово закрываются магазины и бизнес, а инкассаторы отказываются в него приезжать.
Власти молчат, власти ничего не собираются делатьприводят украинские журналисты слова жительницы Марганца
Ранее бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что на улицах украинских городов творится хаос, недоверие к Киеву растет с каждым днем.