На выездах из Киева образовались массовые пробки Жители Киева массово уезжают из города

Москва8 мая Вести.Жители Киева массово покидают украинскую столицу, опасаясь последствий провокаций со стороны киевского режима. Об этом сообщили украинские СМИ.

По данным журналистов, в украинской столице с раннего утра пятницы образовались большие пробки на основных выездах из города. СМИ также опубликовали видео, на которых видно транспортный коллапс и очереди на трассах, ведущих из Киева.

По словам очевидцев, движение на ряде магистралей практически парализовано. Вместе с тем водители жалуются на многочасовое ожидание.

Ранее в министерстве обороны России заявили, что если киевский режим попытается сорвать празднование 9 мая в Москве, то российские вооруженные силы нанесут массированный ракетный удар по центру Киева. В ведомстве также заявили, что населению украинской столицы и дипломатам стоит к этому подготовиться своевременно и покинуть город.