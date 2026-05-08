Москва8 маяВести.Жители Киева массово покидают украинскую столицу, опасаясь последствий провокаций со стороны киевского режима. Об этом сообщили украинские СМИ.
По данным журналистов, в украинской столице с раннего утра пятницы образовались большие пробки на основных выездах из города. СМИ также опубликовали видео, на которых видно транспортный коллапс и очереди на трассах, ведущих из Киева.
По словам очевидцев, движение на ряде магистралей практически парализовано. Вместе с тем водители жалуются на многочасовое ожидание.
Ранее в министерстве обороны России заявили, что если киевский режим попытается сорвать празднование 9 мая в Москве, то российские вооруженные силы нанесут массированный ракетный удар по центру Киева. В ведомстве также заявили, что населению украинской столицы и дипломатам стоит к этому подготовиться своевременно и покинуть город.