Москва1 мая Вести.Столичная полиция Украины столкнулась с критической нехваткой кадров: сотрудники правоохранительных органов стремятся уволиться, сменить место службы на западные регионы страны или даже перевестись в подразделения, работающие в непосредственной близости к фронту. Об этом сообщили источники РИА Новости в российских силовых структурах.

По информации собеседников агентства, основной причиной оттока специалистов стали участившиеся угрозы в адрес полицейских со стороны родственников насильно мобилизованных граждан, а также давление со стороны представителей других силовых ведомств, чьих близких задерживали и принудительно отправляли в ТЦК.

Как пояснил источник, профессиональная деятельность правоохранителей привела к тому, что полицейские ищут возможности перевестись в другие регионы на западе Украины, пытаются уволиться по состоянию здоровья и даже перевестись в подразделения, находящиеся в прифронтовых городах.

Помимо личной безопасности, полицейские опасаются последствий дестабилизации в столице, которая стала центром притяжения для дезертиров из ВСУ. В случае возможных социальных протестов или смены власти правоохранители осознают, что могут стать главной целью для участников беспорядков. Ситуация обострилась после резонансного инцидента в Голосеевском районе, где вооруженный мужчина забаррикадировался в магазине и взял заложников. В ходе последовавшей ликвидации стрелка, которым оказался бывший военный Дмитрий Васильченков, погибли семь граждан и 15 получили ранения.