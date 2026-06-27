Москва27 июн Вести.Сильный смог накрыл Киев, жители украинской столицы сообщают о резком запахе гари и о том, что им нечем дышать. Об этом проинформировал "Киев-24".

По данным телеканала, причиной смога в Киеве могли стать возгорания в районе заброшенного города Припять, который находится в Чернобыльской зоне отчуждения неподалеку от украинской столицы. Согласно этой информации, направление ветра способствует движению дыма от пожаров в сторону Киева.

Официальных комментариев о происхождении смога в Киеве на данный момент не поступало.

26 июня СМИ также сообщали, что густой смог окутал Киев. Вечером в четверг в городе прогремели взрывы, после чего власти сообщили о возгорании на складской территории. Пожар удалось потушить только к утру пятницы.

25 июня в Киеве сообщали, что часть города осталась без электричества - экстренные отключения света, начавшиеся в левобережной части столицы Украины, распространились и на другие районы. Причинами отключений назвали "технологические нарушения на одном из энергообъектов".