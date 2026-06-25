Москва25 июн Вести.Экстренные отключения света, начавшиеся ранее в левобережной части Киева, распространились на другие районы украинской столицы. Информация об этом была опубликована в городском отделении холдинга "ДТЭК".

По приказу НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений не действуют говорится в сообщении

При этом в "Укрэнерго" сообщают, что отключения затронули "часть районов". О каких именно районах идет речь в сообщении не уточняется. Причиной экстренных отключений света стали "технологические нарушения на одном из энергообъектов", указано в сообщении.