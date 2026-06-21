Часть Крыма осталась без электричества Крым частично обесточен из-за повреждений в электрических сетях

Москва21 июн Вести.Частичное отключение электроэнергии произошло в Крыму из-за повреждений в электрических сетях. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".

В связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Северо-западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов сказано в сообщении

Сейчас энергетики ведут аварийно-восстановительные работы.

В компании добавили, что об ориентировочном времени восстановления электроснабжения станет известно позднее.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил о введении графика отключений света для ликвидации перегруза электросетей.